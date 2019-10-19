В Сети возмутились высказыванием украинского депутата о Скабеевой

В социальных сетях активно обсуждают заявление депутата Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко, пообещавшего добраться до российской телеведущей Ольги Скабеевой.

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Гончаренко заявил о создании в Раде объединения для возвращения территорий на Кубани и пообещал добраться до Скабеевой.

«Гончарук – это сволочь. Вспомню, как он фотографировал людей в Одессе, плюнуть в его морду хочется», – пишет пользователь Twitter @Sacina24.

«Странные мысли рождаются и роятся у него в голове. Пыжится, пыжится, несет какой-то бред, хочет показать всем свою значимость, но маленькая собачка – до старости щенок», – комментирует @leshak6115.

«Этот типаж тока до Ляшка сможет добраться, куда ему до Скабеевой», – написал пользователь Иван Сусанин.

«Ладно у нас с карательной психиатрией плохо, но на Украине с этим делом совсем беда...» – отметил пользователь Медведь Ра.

«Рыволюция гиднисти – это социальный лифт для кретинов на самый верх», – добавил Толик Рым.

«Как можно серьезно воспринимать слова этого идиета о Кубани, если у 404 нет Крыма, почти нет Донбасса, а скоро не станет Галичины и всего Запада?» – задается вопросом Анатолий Серяков.

«Кубань никогда не принадлежала Украине. Эти клоуны истории не знают. Как впрочем и всего остального. А нашим политикам не надо реагировать на всякий бред из этой русофобской страны и подогревать к ним интерес», – отметил Арсений Понфиленко.

«От безделья у депутатов Рады в головах рождаются бредовые идеи, а внутренние проблемы государства их не волнуют, что украинцы разбегаются по всему миру из-за «хорошей» жизни в стране…» – добавил Николай Шатилов.

Напомним, в Раде создали межфракционное объединение «Кубань», члены которого собираются заниматься возвращением в социальное поле «украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Казаки Кубанского казачьего войска назвали некорректным заявление депутатов Верховной рады о расширении территории Украины до российской Кубани и напомнили им историю переселения казаков на Кубань.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, откуда у Киева взялись мечты об «украинской Кубани».

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