Кубанские казаки отреагировали на мечты Киева об «украинской Кубани»

Казаки Кубанского казачьего войска назвали некорректным заявление депутатов Верховной рады о расширении территории Украины до российской Кубани и напомнили им историю переселения казаков на Кубань.

«Казаки войска, которое сегодня объединяет 55 тыс. человек, крайне обеспокоены, что депутаты [Верховной рады] используют практику голословных заявлений от имени всего братского украинского народа в ущерб интересам этого народа, а также пытаются подражать философам-утопистам, не опираясь при этом на исторические факты и преследуя личные меркантильные интересы, основанные на своем душевном воображении с целью повышения личного авторитета», – сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска ТАСС.

Там уточнили, что в 1792 году земли правобережной Кубани были дарованы войску черноморских казаков Екатериной II за их боевые заслуги перед Россией.

А в 1860 году после объединения Черноморского казачьего войска и частей Кавказского линейного казачьего войска было образовано Кубанское казачье войско и Кубанская область в составе Российской империи. После этого в 1937 году основная часть земель вошла в состав Краснодарского края.

«Очень печально признавать тот факт, что в органах законодательной власти братской Украины находятся люди, абсолютно не знающие ни своей истории, ни истории соседних народов и не желающие ее изучать», – отметили в пресс-службе войска, добавив, что «необдуманные инициативы на практике могут иметь необратимый характер».

В связи с этим ректор Кубанского государственного университета Михаил Астапов заявил о готовности преподавателей вуза провести лекцию по истории Кубани депутатам Верховной Рады Украины.

Накануне стало известно, что в Раде создали межфракционное объединение «Кубань», члены которого собираются заниматься возвращением в социальное поле «украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Газета ВЗГЛЯД писала, откуда берутся такие фантастические идеи и какими методами Киев собирается работать с этническими украинцами в России.