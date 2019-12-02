СК опубликовал видео с предполагаемым убийцей девушек на Урале

Следственный комитет по Свердловской области опубликовал видео с изображением подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге, которое произошло в августе 2018 года.

На записи можно заметить неизвестного мужчину, который за сутки до преступления находился в районе происшествия. По данным СК региона, он может быть причастен к убийству.

Кроме того, следователи обратились к жителям Екатеринбурга, попросив помощи в установлении личность подозреваемого. В качестве награды за содействие в раскрытии преступления в СК пообещали 1 млн рублей, передает местный портал Е1.

Напомним, летом 2018 года на склоне горнолыжного комплекса «Уктус» были обнаружены две девушки с травмами головы. Одна из них была жива, однако врачи не смогли ее спасти.

Ранее стали известны подробности убийства 17-летней девушки, тело которой было обнаружено в реке Уссури в Приморье.