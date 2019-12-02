Дело бывшего замглавы Росгеологии Горринга решено рассмотреть в особом порядке

Дело экс-замглавы Росгеологии Руслана Горринга рассмотрят в особом порядке, процесс будет проходить в открытом режиме для прессы.

В гарнизонном военном суде №235 защита заявила, что в деле есть материалы, содержащие переговоры между Горрингом и другими людьми, которые можно оглашать только с согласия действующих лиц, передает РИА «Новости».

Прокурор, однако, выступил против закрытия процесса, он попросил лишь закрыть от СМИ изучение материалов.

«Мы бы просили суд провести судебное заседание в закрытом режиме, учитывая особый порядок. Будут исследовать данные его личности, которые будут иметь существенное значение при вынесении приговора», – сказал адвокат Горринга Николай Казанцев.

Суд удовлетворил ходатайство частично. Для СМИ будет закрыта запись видео и аудио с процесса, сказал судья.

По данным следствия, Руслан Ганижев (Горринг), будучи доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина, получил от предпринимателя более 19 млн рублей за беспрепятственное ведение бизнеса в Ленинском районе Подмосковья.

Деньги переводили частями на счета фирм-однодневок с июня 2009 по сентябрь 2010 года. После того, как предприниматель перестал платить за покровительство, действуя в том числе и от имени Газейкина, в ходе личных встреч потребовал 5 млн рублей.

«В результате 15 февраля 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) получил от предпринимателя требуемую сумму, которую в дальнейшем он должен был передать Газейкину, но был задержан. На допросе следователю Ганижев дал признательные показания», – сообщал Следственный комитет России.

Горринг был отправлен под подписку о невыезде, однако после избрания меры пресечения скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Газейкин был осужден к реальному сроку.

«Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом, то же самое сделали его ближайшие родственники. 7 марта 2019 Горринг был задержан (...) в столичном аэропорту», – сообщили в СК.

Напомним, в конце января вокруг Росгеологии разгорелся скандал из-за бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга. Его уволили из ведомства после появления в Сети провокационного видеоролика; официальной причиной увольнения называлось нарушение кодекса корпоративной этики.

В марте Горринга задержали в аэропорту Внуково – его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере.