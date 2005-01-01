Руслана Горринга арестовали по подозрению в мошенничестве

Бывший заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг был арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 7 мая», – сообщили в Домодедовском суде Подмосковья, передает РИА «Новости».

Ранее в субботу защита Горринга заявляла, что он отвергает все обвинения в свой адрес.

Напомним, в конце января Горринга уволили после того, как в Сети появилось видео с неподобающим поведением чиновника.

Источники в СМИ сообщали, что уголовное дело о мошенничестве, по которому задержали Горринга, связано с незаконным выделением земельного участка в одном из районов Московской области.