Скандальному экс-чиновнику Росгеологии Горрингу предъявили обвинение

Следствие предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему первому заместителю руководителя Росгеологии Руслану Горрингу, оно было озвучено в Домодедовском городском суде Московской области, где решается вопрос о мере пресечения для экс-чиновника.

«Горрингу предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»), – зачитал обвинение судья Александр Скрипст, передает ТАСС.

Следствие ходатайствует об аресте Горринга.

Адвокат экс-чиновника Николай Казанцев в суде заявил, что его подзащитный отвергает это обвинение.

«Спустя 8-летний период было возобновлено дело в отношении нашего доверителя. Мы не считаем себя причастным к какому-либо преступлению и не считаем целесообразным удовлетворять ходатайство следствия», – сказал защитник.

Он также попросил закрыть судебное заседание от слушателей и СМИ.

Судья решил провести дальнейшее судебное заседание в закрытом режиме.

Напомним, в конце января Горринга уволили после того, как в Сети появилось видео с неподобающим поведением чиновника.

Источники в СМИ сообщали, что уголовное дело о мошенничестве, по которому задержали Горринга, связано с незаконным выделением земельного участка в одном из районов Московской области.