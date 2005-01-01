Стали известны подробности дела скандального экс-чиновника Росгеологии

Уголовное дело о мошенничестве, по которому задержали экс-замглавы Росгеологии Руслана Горринга, связано с незаконным выделением земельного участка в одном из районов Московской области.

Источники сообщили, что дело было возбуждено еще несколько лет назад. Сначала расследование велось по факту получения взятки чиновниками (ст. 290), затем его переквалифицировали на особо крупное мошенничество (ст. 159 УК РФ), передает «Коммерсант».

Отмечается, что некоторые фигуранты дела уже были осуждены.

Горринг, по версии следствия, мог являться посредником в коррупционной схеме. Его дело было выделено в отдельное производство, сообщил источник.

Также сообщается, что следствие в субботу ходатайствует об аресте Горринга, передает ТАСС.

До этого, в пятницу, стало известно, что экс-замглавы Росгеологии был задержан в столичном аэропорту Внуково.

После задержания его допросили в качестве подозреваемого в свершении мошенничества в особо крупном размере.

Напомним, в конце января Горринга уволили после того, как в Сети появилось видео с неподобающим поведением чиновника.

Сам уволенный заявлял, на скандальном видео было записано «личное общение с друзьями в личное время».

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что секс-скандал в Росгеологии пролил свет на шокирующую кадровую политику.