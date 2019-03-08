Оскандалившегося чиновника Росгеологии Горринга задержали в аэропорту

Бывший первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг задержан в Подмосковье по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в Следственном комитете.

«В результате тесного взаимодействия следователей ГСУ СК России по Московской области с оперативными сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области , а также ГУ МВД России по Московской области в столичном аэропорту «Внуково» задержан бывший первый замдиректора Росгеологии Руслан Горринг», – говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении пресс-службы ГСУ СК по Подмосковью.

По данным ведомства, Горринга доставят к следователю для допроса в качестве подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере.

В конце января Горринга уволили после того, как в Сети появилось видео с неподобающим поведением чиновника. Сам уволенный заявлял, на скандальном видео было записано «личное общение с друзьями в личное время».