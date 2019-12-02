Отец убитого в Екатеринбурге мальчика заявил, что «учился у Христа»

Отец убитого в Екатеринбурге мальчика Иван Казанцев в ходе судебного заседания заявил, что «у него нет дома на земле», и что он «верит только Иисусу Христу».

Во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения Казанцев неадекватно отвечал на вопросы судьи, передает РИА «Новости».

В ответ на вопрос о месте жительства он заявил: «У меня нет дома на земле. Я странник». На вопрос о доверии суду отец мальчика сказал, что «верит только Иисусу Христу».

Когда судья попытался установить образование Казанцева, тот заявил, что «учился у Иисуса Христа». Также мужчина признался, что ранее был судим. На некоторые вопросы мужчина не ответил вовсе.

Сейчас следствие устанавливает других людей, причастных к убийству ребенка, заявил гособвинитель в ходе заседания.

Региональное Следственное управление СК отказалось от комментариев по этому делу. Глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых не подтвердил и не опроверг информацию в СМИ по убийству мальчика.

В пятницу следователи в Свердловской области задержали отца убитого мальчика из Белоруссии.

Ранее сообщалось, что отец вместе с двумя другими детьми скрылся от правоохранительных органов.

В Екатеринбурге в четверг нашли тело задушенного мальчика из Белоруссии. В преступлении заподозрили его родителей, которые якобы состояли в секте.

В воскресенье стало известно, что по этому делу задержали главу секты «Ученики Христа» 48-летнюю Земфиру Гайнуллину.