Отец задушенного на Урале мальчика скрылся с двумя детьми

Отец мальчика из Белоруссии, найденного мертвым в Екатеринбурге, сбежал с двумя другими детьми и скрывается от правоохранительных органов, пишут СМИ со ссылкой на источники.

Следователи опровергли сведения о том, что семья погибшего ребенка входила в религиозную секту, утверждает «Коммерсант».

«Отец воспитывал ребенка розгами, а чтобы он не кричал, он заткнул ему рот кляпом, из-за этого он задохнулся. Тело ребенка мать и отец вместе вынесли из квартиры и закопали», – сообщил собеседник издания.

Он уточнил, что мать ребенка была в России незаконно, после административного правонарушения женщину выслали в Белоруссию.

«Там она рассказала своей родственнице о преступлении, та и сообщила в правоохранительные органы города», – отметил источник газеты.

Сейчас супруг вместе с двумя другими детьми скрывается от правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что родители мальчика могли состоять в религиозной секте. По этим сведениям, отец ребенка был найден и задержан в квартире вместе с другими детьми.