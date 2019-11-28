Тело задушенного ребенка из Белоруссии найдено в Екатеринбурге

В Екатеринбурге нашли тело девятилетнего мальчика из Белоруссии, которого избили и задушили кляпом во рту, в преступлении подозревают родителей, связанных с сектой, утверждают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, ребенка убили на «религиозной почве». При обыске в квартире была найдена библия. По одной из версий, ребенка били плетками, чтобы «изгнать из него бесов». Но самое страшное, что во всем этом ритуале участвовали родители ребенка. По одной из версий, в расправе предположительно участвовал отец ребенка. Возможно, действовала секта. По другой – мальчика убила родная мать», – цитирует «Комсомольская правда» собеседника.

Также источник отметил, что при обыске квартиры также была найдена плетка. Он уточнил, что пропажу мальчика заметила сестра женщины, когда та вернулась на родину без сына.

По этим сведениям, отец убитого найден и задержан в своей квартире, вместе с ним было еще несколько несовершеннолетних детей.

Официальные представители СУ СК по региону пока не комментируют эти сообщения.

Источник издания E1.ru отметил, что правоохранители отрабатывают версию, связанную с сектантским культом.