По делу об убийстве мальчика из Белоруссии в Екатеринбурге задержали главу секты

По делу об убийстве девятилетнего белорусского мальчика в Екатеринбурге задержана 48-летняя Земфира Гайнуллина, которая является главой секты «Ученики Христа», сообщили источники в правоохранительных органах.

Гайнуллину допросили накануне. Данных об участии ее именно в убийстве ребенка нет, однако известно, что она причастна к истории, так как пыталась «оживить» мальчика, утверждает Ura.ru.

«На вопрос об образовании она ответила: «Ученик Бога», а про место работы сказала, что вообще не живет в этом мире», – рассказал источник, близкий к следствию.

Гайнуллина, как утверждается, жила в Новом Уренгое, в 2012 году увлеклась новым учением. Критиковала официальное христианство.

В пятницу следователи в Свердловской области задержали отца убитого мальчика из Белоруссии.

Ранее сообщалось, что отец вместе с двумя другими детьми скрылся от правоохранительных органов.

В Екатеринбурге в четверг нашли тело задушенного мальчика из Белоруссии. В преступлении заподозрили его родителей, которые якобы состояли в секте.