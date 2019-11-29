Задержан отец убитого в Екатеринбурге мальчика

Следователи в Свердловской области вместе с екатеринбургскими полицейскими задержали отца убитого мальчика из Белоруссии, пишут СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отца ребенка задержали в Уфе, передает Znak.com со ссылкой на свои источники.

Издание утверждает, что якобы подтверждена версия о членстве родителей ребенка в секте. Также издание приводит выдержки из телеграм-канала, сообщавшего о задержанном.

«Здесь все страшнее, чем в самом страшном сне: глава секты «ученики Иисуса Христа» по имени Земфира заставляла адептов зверски издеваться над своими детьми при малейших шалостях», – говорится в этом сообщении.

Ранее сообщалось, что отец вместе с двумя другими детьми скрылся от правоохранительных органов.

Напомним, в Екатеринбурге нашли тело задушенного мальчика из Белоруссии. По данным СМИ, в преступлении подозревают его родителей, отмечалось, что те якобы состояли в секте.