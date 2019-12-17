С оборонного завода в Башкирии украли 300 тонн взрывчатых веществ

Уголовное дело возбуждено по факту кражи товарно-материальных ценностей у федерального казенного предприятия (ФКП) «Авангард», который занимается производством промышленной взрывчатки.

Как сообщают источники, близкие к предприятию, «речь в уголовном деле идет о пропаже 276 тонн взрывчатых отходов, которые были получены «Авангардом» в ходе утилизации снарядов по военному подряду, но не были сданы Минобороны». Исчезновение веществ было выявлено в рамках инвентаризации, проведенной новым гендиректором. Хищения совершались почти полтора года – с ноября 2017 года по март 2019 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на постановление следственного управления МВД Башкирии.

С 1993 года до марта 2019 года главой предприятия был Азгат Ибрагимов, уволенный Минпромторгом из-за тяжелого финансового состояния завода. В ведомстве подозревают, что украденные сотни тонн взрывчатки были переработаны самим «Авангардом» по заказу сторонней фирмы, а затем проданы.

Как отметил представитель Ибрагимова, данные об исчезновении взрывчатых отходов отсутствуют. «Все договоры, документы по утилизации, переработке и использованию взрывчатых отходов имеются в органах дознания, следствия и в «Авангарде» – они неоднократно проверялись Минпромторгом», – уточнил представитель бывшего владельца завода, передает Ura.ru.

При проверке также были обнаружены такие нарушения, как сдача в аренду площадей по заниженным ценам и исполнение гражданских заказов в убыток предприятию и с нарушением законодательства.

ФКП «Авангард» (Стерлитамак) занимается производством взрывчатки для нефтегазовой отрасли и Минобороны. Кроме того, завод утилизирует боеприпасы для реактивных систем залпового огня. Предприятие подведомственно Министерству промышленности и торговли.