Трагедия на «Адмирале Кузнецове» не остановила ремонтные работы на корабле

На авианосце «Адмирал Кузнецов» не прерываются ремонтные работы, но до особого разрешения ВМФ России применение сварки на корабле запрещено, сообщил представитель Центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев.

«Ремонтные работы на авианосце продолжаются. До особого разрешения от ВМФ действует запрет на проведение только сварочных работ», – передает слова Гладышева ТАСС.

Пожар на авианосце произошел 12 декабря в Мурманске. Причиной оказалась искра от сварки, которая попала в трюм, где были остатки мазута. Погибли два человека.

Глава ОСК Алексей Рахманов говорил, что тяжелый авианесущий крейсер не получил критических повреждений в результате пожара, его вернут в состав ВМФ. При этом, по его словам, ремонтные работы на крейсере возобновят после того, как специалистам разрешат доступ в пострадавшую при пожаре часть корабля.

Первые результаты расследования пожара, как ожидается, будут озвучены через две недели.

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