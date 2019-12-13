Число погибших на «Адмирале Кузнецове» выросло до двух

Количество погибших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» увеличилось до двух человек, заявили в экстренных службах.

Об этом сообщает ТАСС.

Пожар на крейсере начался в Мурманске в четверг утром.12 человек пострадали, судьба еще двоих неизвестна. Причиной названа искра, попавшая в трюм с остатками мазута во время сварки. В то же время источник назвал наиболее вероятной причиной пожара на «Адмирале Кузнецове» разгильдяйство.

Примечательно, что инциденты, включая пожары, не редкость на борту этого корабля. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, пора ли прощаться с «Адмиралом Кузнецовым».