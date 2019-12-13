Пожары на «Адмирале Кузнецове» происходили ежедневно

Шесть сотен квадратных метров, охваченных пожаром, один погибший и десяток пострадавших – и, возможно, не меньше трех лет на восстановление. Таковы итоги ЧП, которое произошло в четверг на единственном, но, увы, не ходовом российском авианосце «Адмирал Кузнецов». Самое печальное, что инциденты, включая пожары, не редкость на борту этого корабля. Возможно, пора уже прощаться с кораблем?

При тушении пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота. Также сообщается, что спасатели продолжают поиски офицера, который с первых минут задымления спустился к очагу возгорания для эвакуации находящихся там людей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» (статья 216 УК). Максимальное наказание в случае, если халатность не привела к смерти человека по неосторожности – до 3 лет лишения свободы. Но если действительно имела место гибель человека, то виновнику или виновникам ЧП может грозить до 5 лет.

Пожар произошел, когда авианосец стоял на ремонте в Мурманске, на одном из заводов центра судоремонта (ЦС) «Звездочка». Площадь горения составила 600 квадратных метров, горело дизельное топливо. Пожару был присвоен второй, повыдшенный, номер сложности. Двое из них получили ожоги дыхательных путей. Ранее Пятый канал опубликовал список из десяти пострадавших.

Пожарным пришлось работать в крайне сложных условиях из-за сильной задымленности. В борьбе за живучесть корабля горящий энергоотсек решили залить водой. Возгорание произошло во время ремонта в первом энергоотсеке (он расположен ближе к кормовой части). Всего на «Кузнецове» семь палуб и пять энергетических отсеков, где находятся дизельные и паротурбогенераторы. Очередной ремонт на авианосце был начат в апреле этого года. В числе первостепенных работ значилось восстановление энергоотсеков – об этом в июле в интервью ТАСС рассказал гендиректор «Звездочки» Сергей Маричев.

Причиной пожара в четверг стала искра, которая упала во время сварки в трюм, где находились остатки мазута – констатировал Алексей Рахманов, глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК), к которой относится и ЦС «Звездочка». Интересно, что буквально в начале этой недели Рахманов констатировал в комментарии «Интерфаксу»: «В конце октября завершилась полная дефектация корабля, она показала, что нужны дополнительные работы».

«Если вы думаете, что пожар на «Кузнецове» – это большая редкость, напомним один факт. На палубе корабля во время несения им боевой службы всегда стоял пожарный КамАЗ - а то и не один», – отмечают авторы телеграм-канала «Взгляд человека в лампасах», близкого к бывшим и действующим российским военным. Источник канала утверждает: «В составе экипажа крейсера находились четыре аварийные пожарные группы, которые, сидя в разных концах корабля (на разных палубах), постоянно дежурили одетыми в соответствующее снаряжение». Причина, как утверждается, в том, что «возгорания на крейсере происходили ежедневно (!), и это было еще в те времена, когда корабль был еще относительно свежим».

«Подопечный» ремонтников, единственный российский авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» – один из старейших действующих кораблей российского ВМФ. При этом, напомним, что средний срок службы российских и советских военных кораблей составляет 25 лет. 1 ноября можно было бы отметить эпохальную годовщину – ровно тридцать лет назад на палубу будущего «Адмирала Кузнецова» приземлились первые самолеты. Тогда этот тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) назывался «Тбилиси», а до того носил имена «Советский Союз», «Рига» и «Леонид Брежнев». Строительство корабля было начато в 1981 году на Николаевской верфи, он был спущен на воду в 1987-м. Бывший «Советский Союз» ввели в эксплуатацию накануне распада СССР, в январе 1991 года.

«Корабль родился в неудачное время: это был конец перестройки, начало коммерческих отношений, поэтому ни о каком уставе, там, конечно же, речи не шло. Там процветала «годковщина» (это та же армейская «дедовщина», но на флоте) и землячество», – поделился воспоминаниями с газетой ВЗГЛЯД журналист, теле- и радиоведущий Алекс Дубас. Он служил на корабле «Адмирал Кузнецов» тогда, когда авианесущий крейсер еще назывался «Тбилиси», и проходил ходовые испытания.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в начале 1990-х советский авианосный флот практически умер: ТАВКР «Баку», к тому времени переименованный в «Адмирала Горшкова», находился в начале своего превращения в «Викрамадитью» – флагман ВМС Индии. «Варяг» ржавел на Украине и к нему уже приглядывались китайцы (теперь бывший «Варяг» – первый авианосец ВМС КНР «Ляонин), а «Ульяновск» был разобран. В итоге, к середине 90-х в боевом составе ВМФ России оставался только «Кузнецов», успешно «угнанный» в 1991 году экипажем с получившей независимость Украины. При этом, как уже отмечалось ранее, количество пилотов, обученных полетам с корабля, росло медленно – и к первой боевой службе в 1995 году их было только пятнадцать. Уже через год, в 1996 году, на корабле была серьезная поломка и он находился на ремонте до 1998 года, – на это уже обращало внимание американское издание The National Interest, которое включило «Кузнецова» в список худших авианосцев мира. Этот вывод можно списать на необъективность потенциального противника.

К сожалению, приходится признать – находясь в составе флота с 1991 года, «Кузнецов» ни разу не проходил капитального ремонта. Новейшие времена были отмечены чередой аварий, связанных и с человеческим фактором и с техническими проблемами. В 2004 году из-за жесткой посадки пришлось списать учебно-боевой штурмовик Су-25УТГ. Среди предполагаемых причин – ошибка экипажа истребителя и усталостное напряжение металла. Год спустя в Северной Атлантике (в сфере активного действия кораблей и подлодок НАТО, заметим) имели место две аварийные посадки Су-33, причем один из истребителей упал в воду и затонул на глубине более километра.

Причиной обеих аварий был обрыв троса аэрофинишера – за этот трос зацепляется самолет при посадке. В 2016, когда «Кузнецов» принимал участие в операции в Сирии имел место аналогичный инцидент – также из-за аэрофинишера, и также с Су-33.

И наконец, нельзя не упомянуть прошлогодний инцидент, произошедший уже во время очередного ремонта авианосца. Упавший с плавдока на палубу «Адмирала Кузнецова» кран повредил палубу и корпус. Из-за ЧП «Адмирал Кузнецов» получил 52 повреждения на 70 млн рублей.

Произошедший на борту пожар – не единственный инцидент такого рода. О первом стало известно в 2009 году, во время стоянки «Адмирала Кузнецова» на рейде во время стоянки на рейде турецкой базы ВМФ Акзас. От отравления угарным газом погиб член экипажа – матрос срочной службы. Как тогда сообщала газета ВЗГЛЯД, пожар мог возникнуть из-за неисправности в топливной системе машинного отделения. Или, как предположил тогдашний главком ВМФ, адмирал Владимир Высоцкий, причиной могло стать короткое замыкание. Подозрения о возможном пожаре высказывались и в 2016 году. Напомним, тогда, во время похода «Адмирала Кузнецова» к берегам Сирии, западные СМИ растиражировали фото густого дыма как темного, так и светлого цвета, который испускал авианосец в виду британского берега. Эксперты тогда, впрочем, отмечали, что дело было не возгорании, а в том, что дизельные и турбинные двигатели «старичка» попросили дать полный ход, чтобы успеть за тяжелым атомным крейсером «Петр Великий».

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«Это не первое ЧП при ремонте «Адмирала Кузнецова» и, думаю, не последнее. Это система, – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа стратегий и технологий, капитан второго ранга запаса Максим Шеповаленко. – Когда кирпич падает на голову один раз, это еще можно списать на случайность. Но когда он в третий раз падает?». По мнению военного эксперта, проблема заключается в том, что в советское время велся очень жесткий отбор кадров, допущенных к ремонту такой техники, как авианосец «Адмирал Кузнецов», а теперь в сфере ОПК очень много случайных людей. «Помните, как в 2011 году там же, в Мурманской области чуть не сожгли атомный подводный крейсер «Екатеринбург»? То же самое ведь было», – считает собеседник.

Шеповаленко полагает: инциденты, подобные нынешнему пожару происходят не только в силу технического устаревания корабля и ошибок при его ремонте, но из-за халатности при обслуживании. Проблема коренится в сокращении срока службы на флоте, считает собеседник. «Когда человек приходит на год, а не на три (как ранее), о чем можно говорить? Там такие сложные механизмы, одна котлотурбинная установка чего стоит!», – отметил эксперт. «Почему у китайцев все работает как часы на тех же наших эсминцах проекта 956, которые мы им продали? На том же «Варяге», который сегодня у них называется «Ляонин»? Потому что людей в КНР научили обходиться с котлотурбинными установками. Установки очень капризные, но вполне себе работоспособные. А когда, вы меня извините за выражение, их бабуины обслуживают, то какие результаты могут быть?», – задался вопросом Шеповаленко.

Такое отношение процветало и на заре эксплуатации крейсера, вспоминает бывший матрос «Адмирала Кузнецова», журналист Алекс Дубас.

«На этом – тогда новом прекрасном авианосце – можно было зайти в какой-нибудь «погреб», а там узбекская диаспора: висят ковры, на открытом огне варится плов, ребята поют и играют – прямо маленький аул, какой-нибудь бухарский кишлак. И такое могло быть на новом корабле! Соответственно, офицерский состав забивал на службу, потому что это было коммерческое время, было не до того, чтобы смотреть за дисциплиной моряков». По словам Дубаса, он был свидетелем того, как «тогда уже сваливали мусор вниз во все отсеки, чтобы не дожидаться судна, которое увезет этот мусор». «Все захламляли со страшной силой. В этом ему не везло с самого начала», – заметил собеседник.

Разгильдяйство было допущено и при нынешнем ремонте – такое мнение высказал в комментарии газете ВЗГЛЯД источник в судостроительной сфере. «Все огневые работы на флоте строго регламентированы. Основная инструкция – «Руководство по обеспечению живучести ремонтируемых кораблей» (РОЖ-РК). Все прописано очень основательно», – подчеркнул собеседник. «При постановке корабля в ремонт на корабле оборудуется опорный противопожарный пункт, оснащенный огнетушителями, одеялами и так далее. И на «Адмирале Кузнецове» их должно быть много. На огневую работу за сутки подается заявка – как правило, это ремонтный завод дает механику наряд-допуск, что в этом месте у него будут сварочные работы – с 8 утра до 8 вечера, допустим», – рассказал специалист из судостроительной отрасли.

Флотский механик выделяет одного-двух наблюдающих – матрос с ведром с водой, огнетушителем, который должен стоять непосредственно возле сварщика, добавил собеседник. Что касается мазута в трюме, который и мог вспухнуть, то это обычное дело, признал собеседник. «Мазут и льяльные воды (воды, загрязненные нефтепродуктами – прим. ВЗГЛЯД), как правило, на всех кораблях присутствуют, в трюмах, под трубопроводами, под механизмами. Туда сложно добраться, там переплетения труб и механизмов. Постепенно там мазут накапливается. Механики их откачивают на мусоросборочные суда, но это происходит лишь периодически», – пояснил собеседник».

«Попадание искр вполне возможно. Может быть, газорезкой отрезали металл, и кусочек раскаленного металла упал и поджег. При этом вспыхивают пары солярки или мазута, в чистом виде поджечь сам по себе мазут очень сложно. Спичку поднесешь – не будет гореть, – уточнил эксперт. – Вероятно, что-то из перечисленного не было выполнено.

Например, не стоял рядом боец с ведром, в том месте, куда летят искры, ниже тоже должен стоять второй человек. И его не было. Матрос мог уснуть или уйти. Как правило, разгильдяйство – причина всех наших бед».

«Когда я слышу и читаю новости про его поход в Сирию, про два потерянных самолета, что он все еще дымит – мне, с одной стороны, больно, – считает бывший матрос «Адмирала Кузнецова» Алекс Дубас. – Представьте, что речь идет о дворике вашего детства. Безусловно, вы туда не вернетесь никогда, но что-то с ним происходит. И этот дворик вынужденный, вы просто там жили, там проходило ваше детство, вам приходится на это реагировать. Что по мне, его уже давно, конечно, нужно списать».

Источник, близкий к кораблестроению, напротив, полагает, что и после пожара «Адмирала Кузнецова» возможно восстановить. «Если все будет по плану, энергоотсек года за три можно восстановить. На моем заводе был случай 20 лет назад, когда на одном из кораблей восстановили полностью выгоревшие машинные отделения. Подводные лодки горели, и их восстанавливают», – подчеркнул собеседник. «Это единственный наш авианосец, его будут восстанавливать, – напомнил он. – Разумеется, это недешево и небыстро. Тем не менее, нам нужен авианосный флот. Пока он в единственном экземпляре, он нам нужен. Пока новый построят, это будет еще очень не скоро.