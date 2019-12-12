СК возбудил дело по факту пожара на «Адмирале Кузнецове»

По факту пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», сообщает Следственный комитет.

«Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов» по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)», – сообщается на сайте СК.

При этом в сообщении говорится, что количество пострадавших уточняется.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа – работать будут наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты.

«Принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему», – сообщили в СК.

Пожар на авианосце начался в Мурманске в четверг утром. Причиной названа искра, попавшая в трюм с остатками мазута во время сварки.

Один человек погиб, 12 пострадали, судьба еще двоих неизвестна.