На «Адмирале Кузнецове» найдено тело погибшего

В результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб один человек, судьба еще двоих неизвестна, сообщили в экстренных службах.

«На месте пожара обнаружено тело погибшего. Судьба двух человек остается неизвестной», – передает его слова ТАСС.

Пострадали, по его словам, 12 человек.

Северный флот сообщил, что один военнослужащий погиб при ликвидации очага задымления на «Адмирале Кузнецове». По данным флота, продолжается поиск еще одного офицера, передает РИА «Новости».

Пожар на авианосце начался в Мурманске в четверг утром. Причиной оказалась искра, упавшая в трюм, где оставался мазут.