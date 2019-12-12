Эксперт: Ремонтом авианосца «Адмирал Кузнецов» занимались случайные люди

В советское время велся очень жесткий отбор кадров, допущенных к ремонту такой техники, как авианосец «Адмирал Кузнецов», а теперь в сфере ОПК очень много случайных людей. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Шеповаленко, комментируя причины пожара на авианосце.

«Это не первое ЧП при ремонте «Адмирала Кузнецова» и, думаю, не последнее. Это система, – сказал эксперт Центра анализа стратегий и технологий, капитан второго ранга запаса Максим Шеповаленко. – Когда кирпич падает на голову один раз, это еще можно списать на случайность. Но когда он в третий раз падает?»

Флот вообще из всех видов вооруженных сил – самое дорогое удовольствие, напомнил собеседник, и поэтому обходиться на флоте «срочниками» неправильно. «Раньше человек, придя на три года служить во флот, первый год только разбирался во всем, то есть был никем. Потом год служил, а последний год собирал дембельский альбом, уже ничего ему не надо было. Но хотя бы год люди служили, как положено. А сейчас? Когда человек приходит на полтора года, а не на три, о чем можно говорить? Там такие сложные механизмы! Одна котлотурбинная установка чего стоит!», – отметил эксперт.

«Почему у китайцев все работает как часы на тех же наших эсминцах 956-го проекта, которые мы им продали? На том же «Варяге», который сегодня у них называется «Ляонин»? Потому что людей в КНР научили обходиться с котлотурбинными установками. Они очень капризные, но вполне себе работоспособные. А когда, вы меня извините за выражение, их бабуины обслуживают, то какие результаты могут быть?», – задается вопросом Шеповаленко.

«На подводном флоте в большинстве своем служат контрактники, профессионалы. И уже давно. А чем авианосец отличается? По сложности сопоставимо, если не сказать больше», – поделился собеседник.

«Сейчас начнут искать виноватых, искать крайних. Когда флот комплектуется не на конкурсной основе, а так, чтоб показатели выполнить, ожидаемо происходит то, что мы видим сейчас. Это ЧП это в очередной раз актуализирует вопросы профессионализации военной службы вообще и на флоте в частности. То же самое касается и кадров ОПК. Там сейчас очень много случайных людей. В советское время туда был жесткий отбор. Заработки, конечно, несопоставимы с западными, но и производительность труда, как и культура производства, у нас тоже далеко не немецкая. Помните, как в 2011 году там же, в Мурманской области чуть не сожгли атомный подводный крейсер «Екатеринбург»? Тоже самое ведь было», – резюмировал Шеповаленко.

Пожар в энергоотсеке авианосца – это очень серьезная проблема, признал первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан первого ранга запаса Константин Сивков. «В каком месте загорелось, пока трудно сказать. В сообщениях упоминается «первый энергоотсек». Но что под ним подразумевается, пока неясно – то ли котельная установка, то ли турбинная. Хуже, если сгорела турбинная», – констатировал Сивков.

По его словам, восстановление после такого пожара может потребовать больших вложений. «Но главное другое – чтобы не получилось так, что после этого пожара будет решено уничтожить корабль. Это будет тяжелейшее преступление против российского народа, флота и нашей страны. Если повреждения будут непоправимыми, значит надо взять и поправить. Необходимо сохранить «Адмирала Кузнецова», – потребовал эксперт.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, причиной пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» стала искра, которая во время сварки упала в трюм, где были остатки мазута, сообщил глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.

Число пострадавших из-за пожара увеличилось до 10 человек, шестерых отправили в реанимацию, состояние одного оценивается как легкой степени тяжести. В борьбе за живучесть корабля горящий первый энергоотсек решили залить водой. Как сообщил источник «Интерфакса», ситуация с пожаром «достаточно серьезная». Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. В пресс-службе Северного флота сообщили, что на крейсере нет вооружения.