Пожарные борются за живучесть «Адмирала Кузнецова»

Число пострадавших из-за пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 10 человек, сообщили в экстренных службах. В борьбе за живучесть корабля горящий энергоотсек решили залить водой.

«Пострадавших уже десять, в основном у них отравление продуктами горения», – сказал собеседник ТАСС.

Он отметил, что шестерых отправили в реанимацию, состояние одного оценивается как легкой степени тяжести.

Как сообщил источник «Интерфакса», в борьбе за живучесть корабля горящий энергоотсек решили залить водой. По его словам, ситуация с пожаром остается «достаточно серьезной».

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в комментарии РИА «Новости», между тем, сообщил, что возгорание удалось локализовать, открытое горение уже ликвидировано.

Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. На «Адмирале Кузнецове» в энергоотсеке горят кабели, работа пожарных затруднена из-за сильной задымленности.

Напомним, возгорание на крейсере произошло при огневых работах в трюме первого энергоотсека.

Сообщалось, что в результате пожара на крейсере пострадало восемь человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. При этом центр судоремонта «Звездочка» не подтверждает информацию о пропавших рабочих, выполнявших ремонт.

В пресс-службе Северного флота сообщили, что на крейсере нет вооружения.

До этого сообщалось, что на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» потребовалось провести дополнительный ремонт главных турбин энергетической установки.

Напомним, в ночь на 30 октября 2018 года затонул плавучий док ПД-50, в котором находился на ремонте авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Причиной затопления стало отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети на берегу в ходе операции по спуску крейсера на воду.

Упавший с плавдока на палубу «Адмирала Кузнецова» кран повредил палубу и корпус. Из-за ЧП крейсер получил 52 повреждения на 70 млн рублей.

В июле 2019 года сообщалось, что петербургская И.И.С. по контракту с центром судоремонта «Звездочка» на 20 млрд рублей модернизирует сухой док на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, предназначенный для ремонта «Адмирала Кузнецова».

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