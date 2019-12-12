Число пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» выросло до восьми человек

Число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» выросло до восьми человек, шестеро из них находятся в реанимации, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Всего пострадали восемь человек, шесть из них находятся в реанимации. Состояние лишь одного пострадавшего оценивается как легкой степени тяжести», – сказал источник.

Тем временем глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что пожар не должен сказаться на сроках ремонта корабля.

Глава ОСК отметил, что корпорация сможет что-то комментировать только после обеспечения доступа ее специалистов в отсеки корабля.

«На этот момент все силы и средства сосредоточены на тушении огня», – передает ТАСС слова Рахманова.

Он добавил, что ОСК проведет внутреннее расследование по факту пожара на «Адмирале Кузнецове».

«У нас всегда проводится внутреннее расследование, как правило, все виновные несут наказание. Я не думаю, что этот случай будет исключением», – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате пожара на крейсере пострадало шесть человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. На «Адмирале Кузнецове» в энергоотсеке горят кабели, работа пожарных затруднена из-за сильной задымленности.

Возгорание произошло во время ремонтных работ в Мурманске в четверг.