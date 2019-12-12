Возросло число пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Число пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» возросло до шести человек, сообщили в экстренных службах. При этом площадь пожара удвоилась и составила 600 квадратных метров.

Один из них находится в тяжелом состоянии, передает со ссылкой на медиков ТАСС.

«По предварительной информации, угрозы для их жизни нет. Большинство из них отравились продуктами горения. Один получил черепно-мозговую травму – это работник 35-го судоремонтного завода. На борту присутствовали и члены экипажа», – сказал собеседник агентства в экстренных службах.

Также двое рабочих пропали в результате пожара на авианосце, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб области.

«Судьба двух рабочих остается неизвестной. Еще трех удалось спасти», – уточнил источник.

Пожарные не могут добраться до очага возгорания в первом отсеке из-за сильного задымления на борту, горят кабели, это осложняет тушение пожара, отметил собеседник ТАСС.

По этим данным, площадь пожара составляет 300 кв. метров, за пределы энергоотсека огонь не распространился.

Вместе с тем «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник пишет, что площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Ранее СМИ сообщали, что возгорание на «Адмирале Кузнецове» произошло при огневых работах в трюме первого энергоотсека.

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске во время ремонтных работ произошло возгорание. По предварительным данным, огонь возник в первом энергоотсеке.