На заводе рассказали подробности пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Возгорание на «Адмирале Кузнецове» произошло при огневых работах в трюме первого энергоотсека, сообщил источник на заводе «Звездочка».

«Площадь горения выросла с 20 до 120 кв. метров. Тушение осуществляется при помощи пенной атаки, сейчас загорелось дизельное топливо», – передает ТАСС слова источника в экстренных службах Мурманска.

Еще один источник сообщил, что в результате пожара пострадали три человека.

«Пострадавших трое. Всем им оказывается медицинская помощь», – сказал источник.

«В настоящее время не найден один рабочий, находившийся в очаге пожара», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, борьбу с огнем на крейсере ведут три звена пожаротушения.

Отметим, что это не первый инцидент на крейсере за время ремонта.

В ночь на 30 октября 2018 года недалеко от Мурманска затонул плавучий док ПД-50, в котором находился на ремонте авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Причиной затопления стало отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети на берегу в ходе операции по спуску крейсера на воду.

Упавший с плавдока на палубу «Адмирала Кузнецова» кран повредил палубу и корпус. Из-за ЧП крейсер получил 52 повреждения на 70 млн рублей.

Во вторник президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что на крейсере потребовалось провести дополнительный ремонт главных турбин энергетической установки.

Напомним, ранее в четверг сообщалось, что на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске во время ремонтных работ произошло возгорание. По предварительным данным, огонь возник в первом энергоотсеке, пострадали три человека.