Стало известно о дополнительном ремонте на авианосце «Адмирал Кузнецов»

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10 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 09:55  |  vz.ru
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Газовая дружба с Польшей дорого обойдется Украине

Польша ищет альтернативу российскому газу на Украине Фото: Виталий Грабар/ТАСС
Польша решила помочь Украине с поиском собственного украинского газа. У самого Киева не хватает ни ресурсов, ни денег даже на то, чтобы сохранить текущую добычу топлива. Однако Варшава готова разрабатывать украинские месторождения, исходя из своих экономических интересов. И, согласившись на предложение поляков, Украина может оказаться в большом проигрыше. Подробности...
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Иван Грозный вернулся в свою столицу

Путь памятника Ивану Грозному в Александровскую слободу был долгимФото: Михаил Почуев/ТАСС
В городе Александрове, бывшей царской резиденции и фактической столице России, открыли памятник царю Ивану Грозному. Это всего лишь второй монумент Ивану IV в нашей стране. Ни один из них не установлен в Москве. Хотя опросы общественного мнения показывают, что роль Ивана Грозного в истории нашей страны положительно оценивает большинство россиян.  Подробности...
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Адвокат Новиков зовет украинских солдат в Москву

Илья Новиков – не единственный проукраинский активист среди российской либеральной тусовкиФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Еще один российский либеральный активист признался в своей симпатии к киевским властям и в намерении финансировать тех, кто убивает мирных жителей Донбасса. Речь идет о столичном адвокате Илье Новикове. Однако в его заявлениях есть куда более оскорбительные и наглые пассажи, причем в адрес своих же соратников. Само существование подобных деятелей наглядно показывает разницу между Москвой и Киевом. Подробности...
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Переговоры в Париже не помогут Донбассу

Конфликт в Донбассе пока заморожен – и маловероятно, что в ближайшее время что-то изменитсяФото: Alexander Ermochenko/Reuters
Украина готова существенно поменять свой подход к решению проблемы Донбасса. Это прямо следует из утечек по поводу того, какую переговорную позицию предъявит на встрече «нормандской четверки» Владимир Зеленский. Как президент Украины собирается изменить Минские соглашения и почему он заранее считает себя победителем? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Большой спорт надо отдать на откуп бизнесу

Сергей Лукьяненко, писатель
Если государство становится объектом пристального внимания и давления - то и «большой спорт» обязательно отгребёт. И если чиновники соглашаются каяться, выступать под белыми флагами и т.д. - давить будут дальше. До упора. Подробности...

России нужен «план Б» для ВАДА

Дмитрий Пугаченко, журналист
Если российские спортивные власти будут продолжать кидать дротики в портрет Григория Родченкова, а политики – повторять друг за другом мантру об антироссийском заговоре, ничего хорошего нашему спорту не светит. Подробности...
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Для Церкви будущего нужен откат настроек

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Монаху в священном сане тратить жалование, кроме себя, не на кого, а значит, сбережения обращаются в статусные вещи этого мира. Потому, как ни скандал с «попом на джипе», так за рулем почти обязательно монах. Подробности...
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              Стало известно о дополнительном ремонте на авианосце «Адмирал Кузнецов»

              10 декабря 2019, 09:52

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              На тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» потребовалось провести дополнительный ремонт главных турбин энергетической установки, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

              «Ремонт выполняется в полном соответствии с графиком, с учетом дополнительных работ, вызванных необходимостью проведения заводского ремонта всех главных турбин ГТЗА (главных турбозубчатых агрегатов), передает «Интерфакс» слова Рахманова.

              Он добавил, что несмотря на это, ремонт корабля и возвращение его в строй будут завершены, как и планировалось, в 2022 году.

              В ночь на 30 октября 2018 года недалеко от Мурманска затонул плавучий док ПД-50, в котором находился на ремонте авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Причиной затопления стало отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети на берегу в ходе операции по спуску крейсера на воду.

              Упавший с плавдока на палубу «Адмирала Кузнецова» кран повредил палубу и корпус. Из-за ЧП крейсер получил 52 повреждения на 70 млн рублей.

              Напомним, в июле сообщалось, что петербургская И.И.С. по контракту с центром судоремонта «Звездочка» на 20 млрд рублей модернизирует сухой док на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, предназначенный для ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

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