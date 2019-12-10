Стало известно о дополнительном ремонте на авианосце «Адмирал Кузнецов»

На тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» потребовалось провести дополнительный ремонт главных турбин энергетической установки, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Ремонт выполняется в полном соответствии с графиком, с учетом дополнительных работ, вызванных необходимостью проведения заводского ремонта всех главных турбин ГТЗА (главных турбозубчатых агрегатов), – передает «Интерфакс» слова Рахманова.

Он добавил, что несмотря на это, ремонт корабля и возвращение его в строй будут завершены, как и планировалось, в 2022 году.

В ночь на 30 октября 2018 года недалеко от Мурманска затонул плавучий док ПД-50, в котором находился на ремонте авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Причиной затопления стало отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети на берегу в ходе операции по спуску крейсера на воду.

Упавший с плавдока на палубу «Адмирала Кузнецова» кран повредил палубу и корпус. Из-за ЧП крейсер получил 52 повреждения на 70 млн рублей.

Напомним, в июле сообщалось, что петербургская И.И.С. по контракту с центром судоремонта «Звездочка» на 20 млрд рублей модернизирует сухой док на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, предназначенный для ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

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