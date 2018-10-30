«Адмирал Кузнецов» из-за ЧП с плавдоком понес ущерб на десятки миллионов

Авианосец «Адмирал Кузнецов» в результате чрезвычайного происшествия с плавдоком получил 52 повреждения на 70 млн рублей, заявил глава ОСК Алексей Рахманов.

«Комиссия (созданная для оценки повреждения) насчитала 52 повреждения. Суммарно восстановление корабля будет стоить около 70 млн рублей, то есть в рамках бюджета модернизации «Адмирала Кузнецова» это относится к категории незначительных повреждений», – передает слова Рахманова ТАСС.

Напомним, в результате аварии на плавдоке ПД-50 в конце октября на палубу «Адмирала Кузнецова» упал кран, который нанес повреждение кораблю. Сообщалось, что ущерб незначителен.

В результате аварии погиб один человек.