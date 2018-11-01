Упавший кран остается на палубе «Адмирала Кузнецова»

Кран, упавший на палубу авианосца «Адмирал Кузнецов», не будут поднимать, пока не закончится расследование инцидента, сообщил представитель Центра судоремонта (ЦС) «Звездочка» Евгений Гладышев.

«Кран остается на палубе. Его не будут трогать, пока идут следственные действия», – цитирует Гладышева «Интерфакс».

Он отметил, что еще предстоит продумать способ поднятия крана с палубы.

Ранее стало известно, что кран, который упал с затонувшего плавдока ПЛ-50, повредил палубу и корпус авианосца. Пострадали четыре человека.

Также сообщалось, что авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов» не потребуется повторное докование.

В ночь на вторник произошел сбой в подаче электроэнергии, в результате чего были нештатно заполнены цистерны плавдока ПД-50; он резко ушел под воду, повредив находящийся на ремонте авианосец «Адмирал Кузнецов».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об инциденте с авианосцем.