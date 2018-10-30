Источник рассказал о ситуации с дальнейшим ремонтом «Адмирала Кузнецова»

Авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов» не потребуется повторное докование после ЧП, в результате которого затонул плавучий док, сообщил источник в судостроительной отрасли.

«Любое судно по требованиям должно проходить доковый осмотр раз в три года. Все доковые работы, которые были запланированы, к моменту ЧП завершены. После падения крана новое докование точно не потребуется, все работы будут вестись у причальной стенки», – передает его слова ТАСС.

В пресс-службе ЦС «Звездочка», который выступил заказчиком доковых работ, отметили, что претензий по выполнению работ к 82-му судоремонтному заводу нет. Выполнен весь объекм контрактных работ.

Представитель компании подтвердил, что все работы по контракту выполнены, доковых работ больше не понадобится. При этом вопрос по повреждениям, полученным авианосцем в результате ЧП, будет решен позже.

Ранее стало известно, что кран, который упал с затонувшего плавдока ПЛ-50, повредил палубу и корпус авианосца. Пострадали четыре человека. Была озвучена предварительная оценка повреждений «Адмирала Кузнецова».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об инциденте с авианосцем.