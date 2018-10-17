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30 октября, вторник  |  Последнее обновление — 18:17  |  vz.ru
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          Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

          Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50   30 октября 2018, 16:50
          Фото: Лев Федосеев/ТАСС
          Текст: Мария Трубина
          Анна Кукушкина,
          Андрей Резчиков

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          В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия?

          В ночь на вторник на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково Мурманской области затонул один из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50, в котором ремонтировали авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» (с сентября проходил плановый доковый ремонт по контракту Минобороны с Центром судоремонта «Звездочка»). Основной акционер завода – компания «Роснефть». В результате инцидента один человек пропал без вести и еще четверо пострадали, двое из них находятся в реанимации.

          Предварительно причиной ЧП был назван сбой в подаче электроэнергии. Из-за скачка напряжения остановились насосы, и удерживающие док на плаву цистерны заполнились водой, после чего док резко ушел под воду. Все произошло в тот момент, когда крейсер начали выводить из ПД-50. Однако «Россети» провели проверку из-за инцидента и выяснили, что отключений в их электросетях, снабжающих судоремонтный завод энергией, не было. Окончательные выводы по произошедшему сделают следователи, которые возбудили дело по факту нарушения правил безопасности.

          В результате инцидента упали два башенных крана, один из них – на палубу авианосца, который утром отбуксировали к штатному причалу для продолжения плановых ремонтных работ. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД руководитель пресс-службы ЦС «Звездочка» Евгений Гладышев отметил, что «это произошло достаточно удачно, кран упал в район технической зоны – это участок палубы, где были сделаны вырезы для погрузки и выгрузки оборудования».

          «Планируется, что сейчас кран должны убрать, потом продолжатся дальнейшие работы. Скоро будет восстановлена палуба, как это и было предусмотрено ранее. Можно даже сказать, что ситуация прошла без серьезных последствий», – подчеркнул Гладышев.

          Он назвал повреждения некритичными и пообещал, что в ближайшей перспективе для крейсера временная утрата дока никаких серьезных последствий не принесет. Это связано с тем, что по части ремонта «Адмирала Кузнецова» плавдок свою работу уже выполнил. Сейчас запланированные работы проводятся на плаву, и они уже начались. Следующее же плановое докование ждет крейсер только в 2021 году.

          По словам руководителя пресс-службы «Звездочки», состояние крейсера «полностью соответствует текущему этапу ремонта». «Штатно прошла буксировка, и в восемь часов утра на него уже поднялись рабочие и занялись запланированными работами. Никаких повреждений, которые могли бы сказаться на сроках и объемах работ, по первоначальным оценкам, крейсер не получил», – сказал Гладышев.

          Как заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, упавший кран «оставил дырку четыре на пять метров», но ремонт за «невеликие деньги» можно будет сделать «легко и быстро».

          «Речь идет о ремонте металлических конструкций. Это стандартная работа наших сварщиков, которая займет неделю-полторы», – сказал глава ОСК. По всей видимости, ОСК попробует залатать эту дыру за счет «Роснефти». Как заявил Рахманов, она намерена подать иск к нефтяной компании на сумму ущерба крейсеру. «Роснефть» это пока никак не прокомментировала.

          Отметим, что все остальные регламентные ремонтно-организационные работы на крейсере будут проходить у штатного причала на 35-м заводе под Мурманском, куда корабль уже прибыл.

          Как известно, тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» – корабль проекта 1143.5, единственный в составе нашего ВМФ в своем классе. Авианосец был введен в эксплуатацию в 1991 году. Два года назад авианосец совершил нашумевший переход к берегам Сирии. Для корабля это плавание стало суровым испытанием и доказало, что ему нужна глубокая модернизация, в том числе двигателя.

          «Доковая операция – одна из самых сложных технологических операций в кораблестроении и в ремонте кораблей», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров. По его мнению, причиной ЧП могли стать технические неисправности дока ПД-50. Что касается погодных условий, он заверил, что погоду Мурманской области назвать ключевым фактором нельзя: «Да, это север, но не с экстремальными погодными условиями. Поэтому говорить о том, что это погода повлияла на то, что произошло, я бы не стал», – заверил он.

          В то же время он считает, что перебои с энергоснабжением вполне могли стать главной причиной ЧП: «Важно, что док энергозависим, поэтому если в результате каких-то технических неполадок на общей сети Мурманской области были какие-то неисправности, то они отразились и на доке».

          Евгений Гладышев добавил, что погодные условия не были причиной происшествия, ведь редко вообще погода может быть препятствием для выполнения доковых работ: «Мороз 40 градусов или шторм – вот это я понимаю. А сейчас погода не была слишком экстремальной, чтобы не проводить операцию». Однако, по его мнению, перебои в электроснабжении также не могли стать помехой.

          «Любой плавдок должен быть оборудован резервными источниками питания, то есть быть в состоянии работать автономно и вне зависимости от многих внешних факторов», – подчеркнул он, добавив, что ПД-50 принадлежит не «Звездочке», а 82-му заводу. В АО «82 Судоремонтный завод» газете ВЗГЛЯД не смогли предоставить комментарий.

          В свою очередь офицер запаса, бывший командир плавучего дока ПД-33 Илья Стулов пояснил, что плавучий док – это система плавучих понтонов, объединенных между собой перетоком для балансирования.

          «Представьте себе пять бочек, связанных между собой трубами, вензелями с одной и другой стороны и сваренных в единую раму. Когда начинают заливать бочки неравномерно, происходят перекосы – идет крен или дифферент. Очень важно, чтобы система крена и дифферента соответствовала нулю. При одном градусе дифферента и при двух крена доковая операция приостанавливается для выравнивания устойчивости», – сказал Стулов газете ВЗГЛЯД.

          Он рассказал, что при заходе или выходе корабля из дока нужно внимательно следить за креном, дифферентом и наполняемостью доковых отсеков. «Центровка корабля – ювелирное дело. Погрешность при постановке корабля в док минимальная и измеряется в сантиметрах. Это как подковать блоху. Если корабль встанет не так, это приведет к появлению дополнительной вмятины», – пояснил он.

          Стулов подчеркнул, что

          затопить док смог только «большой мастер», «это все равно что с вратарской линии не попасть по пустым воротам».

          «Скупые сведения о перебоях в электроснабжении – это хорошо, но безопасность любого дока, даже самого новейшего, определяют две вещи: кренометр и перемычки токовых отсеков. Кренометр – простой корабельный отвес, под которым располагается элементарная мишень, висит он в доковой рубке. Если док отклоняется, отклоняется и отвес, и командир без всякого электричества видит, что он кренится и у дока идет дифферент», – объяснил Стулов.

          А ручная перемычка – это элементарный вензель клапана, «который может повернуть десятилетний ребенок». Если у командира не было связи с вахтовыми трюмами, то он должен был послать посыльного, на что ушло бы до 10 минут, и «такое время не является критичным для аварийной ситуации».

          Что касается версии с перебоями в подаче электричества, то эту версию Стулов назвал «надуманной, разве что диверсионная группа перегрызла провода». Если док стоит возле берега, то получает ток от электроподстанции. Во время ремонта корабля у него есть свои дизель-генераторы, «но резервом остается берег». «Если вдруг происходит нештатная ситуация, допустим ослиную мочу налили вместо дизель-топлива, есть возможность перейти на берег», – пояснил Стулов.

          Напомним, ПД-50 построили в 1980 году в Швеции по заказу советского ВМФ. Он предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе «Адмирала Кузнецова» и тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий». Источники «Интерфакса» утверждают, что инцидент с ПД-50 не создает критическую ситуацию для поддержания боеготовности и ремонта больших кораблей ВМФ России. По словам источников, Россия имеет еще плавучий док ПД-190, который, «как и ПД-50, способен принимать такие корабли, как авианосец «Адмирал Кузнецов» и ракетный крейсер «Петр Великий» Северного флота». В данный момент ПД-190 находится в Новороссийске и принадлежит местному порту.

          В то же время Стулов отметил, что ПД-190, который предлагают на замену ПД-50, будет очень трудно перегнать в Мурманск. При этом он почти в два раза меньше (330 метров против 162). «Потеря ПД-50 – очень серьезная потеря, затопленное оборудование потребует длительного ремонта, но если корпус существенно не пострадал, то такой док стоит восстанавливать», – резюмировал эксперт.


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