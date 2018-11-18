Умер работник затонувшего плавдока «Адмирала Кузнецова»

Находившийся в реанимации с момента ЧП с плавучим доком ПД-50 работник умер в воскресенье, сообщили в правительстве Мурманской области.

«Сегодня после резкого ухудшения состояния в городской больнице скончался пострадавший во время аварии на плавдоке пациент. Ранее его состояние оценивалось как стабильно тяжелое», – передает ТАСС сообщение регионального правительства.

Он поступил в реанимацию после ЧП. У него диагностировали переохлаждение и различные травмы. Почти неделю он находился без сознания. Несколько дней назад его стали переводить на самостоятельное дыхание с аппарата искусственной вентиляции легких, но улучшение оказалось временным.

Второй госпитализированный был выписан из больницы на этой неделе.

На месте ЧП продолжают поиски пропавшего сотрудника дока.

В ночь на 30 октября были нештатно заполнены цистерны плавдока ПД-50; он резко ушел под воду, повредив находящийся на ремонте авианосец «Адмирал Кузнецов». Сообщалось о нескольких пострадавших работниках плавдока.