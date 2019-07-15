Для ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» объединят два дока за 20 млрд рублей

Петербургская И.И.С. по контракту с центром судоремонта «Звездочка» на 20 млрд рублей модернизирует сухой док на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, предназначенный для ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Планируется объединить два существующих дока в один большой, пишут российские СМИ.

На «Звездочке» газете «Коммерсант» сообщили, что док 35-го СРЗ состоит из двух смежных камер, которые подрядчику предстоит объединить, убрав между ними перегородку. Также будут выполнены работы по модернизации всех конструкций гидросооружения – стен, стапельной плиты, оборудования дока и прочего, заключили на предприятии.

Член совета директоров И.И.С. Андрей Мушкарев подтвердил, что компания компания подписала со «Звездочкой» контракт на реконструкцию 35-го СРЗ, где по итогам модернизации будет создан самый большой в России док для приема крупных судов и кораблей.

Стоимость контракта назвали источники газеты, официально данные не подтверждали ни на «Звездочке», ни в И.И.С.

Напомним, в ночь на 30 октября недалеко от Мурманска затонул плавучий док ПД-50, в котором находился на ремонте авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Причиной затопления стало отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети на берегу в ходе операции по спуску крейсера на воду.

Упавший с плавдока на палубу «Адмирала Кузнецова» кран повредил палубу и корпус. Из-за ЧП крейсер получил 52 повреждения на 70 млн рублей.