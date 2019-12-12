На «Звездочке» опровергли пропажу рабочих на горящем «Адмирале Кузнецове»

Центр судоремонта «Звездочка» не подтверждает информацию о пропавших рабочих, выполнявших ремонт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», заявил официальный представитель завода Евгений Гладышев.

«Мы не подтверждаем информацию о пропавших во время пожара на «Адмирале Кузнецове». Вся промышленность эвакуирована с борта корабля», – передает РИА «Новости» слова Гладышева.

В то же время он подчеркнул, что на борту корабля находился экипаж, сведениями о котором «Звездочка» не располагает.

Тем временем источник в экстренных службах сообщил, что двое военных, пострадавших во время пожара госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

«Двое – офицер и матрос-контрактник – в тяжелом состоянии доставлены в госпиталь Северного флота», – сообщил источник ТАСС, добавив, что еще четыре человека получили легкие ранения и отпущены после оказания медицинской помощи.

Он пояснил, что инцидент произошел при проведении регламентных сварочных работ. От окалины, попавшей на нижние палубы, загорелся кабель. Он проложен по разным отсекам и палубам судна, из-за этого тушение осложнено. Собеседник отметил, что материал горючий и плавкий и находится в труднодоступных местах.

Ранее СМИ сообщали, что возгорание на «Адмирале Кузнецове» произошло при огневых работах в трюме первого энергоотсека.

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске во время ремонтных работ произошло возгорание. По предварительным данным, огонь возник в первом энергоотсеке.

Напомним, ранее в четверг источник в экстренных службах сообщил, что число пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» возросло до шести человек, площадь пожара удвоилась и составила 600 квадратных метров.