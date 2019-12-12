Северный флот заявил об отсутствии боеприпасов на «Адмирале Кузнецове»

На загоревшемся в Мурманске авиакрейсере «Адмирал Кузнецов» нет вооружения, сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Боеприпасов и вооружения на корабле нет», – отметили в СФ, передает ТАСС.

В результате пожара двое военнослужащих, тушивших возгорание, получили ожоги дыхательных путей, добавили в пресс-службе, сообщает РИА «Новости».

Военнослужащие из экипажа корабля, сопровождающие ремонтные работы и пожарный расчет смогли локализовать очаг возгорания и провести эвакуацию рабочих, уточнили в СФ.

В пресс-службе ремонтного завода «Звездочка», где проходит ремонт, сообщили, что среди рабочих никто не пострадал.

По последним данным, в результате пожара на крейсере пострадало шесть человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. На «Адмирале Кузнецове» в энергоотсеке горят кабеля, работа пожарных затруднена из-за сильной задымленности.

Возгорание произошло во время ремонтных работ в Мурманске в четверг.

Напомним, в октябре 2018 года недалеко от Мурманска затонул плавучий док ПД-50, в котором находился на ремонте авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Причиной затопления стало отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети на берегу в ходе операции по спуску крейсера на воду.

Упавший с плавдока на палубу «Адмирала Кузнецова» кран повредил палубу и корпус. Из-за ЧП крейсер получил 52 повреждения на 70 млн рублей.