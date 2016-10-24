«Адмирал Кузнецов» включен в пятерку худших авианосцев в истории

Российский авианосец «Адмирал Кузнецов» вошел в пятерку худших в своем классе за всю историю мирового флота по версии The National Interest. При этом в отличие от других четырех, которые либо были затоплены, либо их держали подальше от основных театров военных действий, «Кузнецов» все еще «в каком-то роде находится в строю», отмечает издание.

То ли из-за плохого строительства, то ли из-за никудышной технической поддержки «Адмирал Кузнецов» испытывает затруднения с тем, чтобы оставаться в строю, но ему еще предстоит вносить весомый военный вклад в обеспечение безопасности России, подчеркнул The National Interest. Доведение корабля до стандартов «сводного брата» – китайского авианосца «Ляонин» – потребует, вероятно, больших инвестиций, чем Россия в настоящее время готова вложить в свой авианосный флот, отметило издание.

Заложенный в 1983 году, корабль проектировался Советским Союзом как первый шаг к более современному авианосному флоту, пишет NI. Предшественники «Адмирала Кузнецова» могли работать только с самолетами с вертикальным или коротким взлетом и посадкой. «Кузнецов» же благодаря наличию трамплина позволил запускать обычные истребители.

Однако за распадом Советского Союза последовал крах финансирования проекта, и окончательно в эксплуатацию авианосец ввели уже после 1995 года, рассказал National Interest. Но уже через год в 1996 году на корабле была серьезная поломка, и он находился на ремонте до 1998 года.

Хотя «Адмирал Кузнецов» приписан к Северному флоту, он «периодически направлялся в Средиземное море, как правило, под громкие фанфары», отметило издание. В ноябре 2016 года «Кузнецов» принял участие в своей первой военной операции против сирийских повстанцев. Тогда он потерял два самолета (МиГ-29К и Су-33) в результате несчастных случаев.

В рейтинг худших авианосцев The National Interest вошли также британский Eagle, французский Bearn, японский Kaga и американский Ranger. Все они были построены еще до начала Второй мировой войны. Некоторые (Kaga, Eagle) были потоплены, другие (Bearn и Ranger) не применяли на основных театрах военных действий из-за очевидных недостатков в их конструкции, указал портал.

В любом случае, все они преподнесли большой урок своим создателям, и при дальнейшем строительстве авианосцев производители старались не повторять допущенных при создании этих кораблей ошибок. Исключением является адмирал «Кузецов», который еще «в каком-то роде находится в строю», но ему «предстоит оставить наследника» в российском военно-морском флоте, заключил The National Interest.

Напомним, ранее источник в российском оборонно-промышленном комплексе заявил, что в апреле планируется подписание контракта на ремонт «Адмирала Кузнецова». Из ремонта он выйдет гораздо раньше, чем планировалось, добавил собеседник. Перед этим генеральный директор Невского ПКБ Сергей Власов сообщил, что модернизировать авианосец не будут: «Будет ремонт корабля с заменой некоторых видов оборудования», – пояснил он.

Ранее, газета ВЗГЛЯД отмечала, что «Кузнецов» не только несет в себе целую серию недоработок еще со времен своего создания, но и нуждается в существенном обновлении. Находясь в составе флота с 1991 года, «Кузнецов» ни разу не проходил капитального ремонта, хотя разговоры о модернизации единственного российского авианосца ведутся уже несколько лет. Сроки постоянно переносились.

Учитывая, что строительство «Кузнецова» пришлось на нестабильные перестроечные годы, а вступление в строй – на голодные девяностые, единственный российский авианесущий крейсер можно смело назвать многострадальным кораблем. В 1995–1996 годах во время первого средиземноморского похода у него постоянно отказывали элементы силовой установки. Тогда из-за отказа котлов во время посещения Мальты корабль едва не был выброшен на скалы. Спустя 20 лет дым, валящий из труб авианосца во время похода к берегам Сирии, вызвал массу насмешек со стороны пользователей сети и журналистов из других стран. В начале 2000-х на авианосце произошло сразу несколько пожаров. Из-за локальных происшествий на борту несколько раз погибали матросы. Во время посадок на палубу корабля безвозвратно было потеряно два самолета – истребитель Су-33 и учебно-боевой штурмовик Су-25УТГ.