Изменились сроки ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»

В апреле планируется подписание контракта на ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», из ремонта он выйдет гораздо раньше, чем планировалось, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Все необходимые распоряжения отданы. Но так как процесс заключения контракта имеет достаточно мощную финансовую составляющую, ожидается, что в апреле мы будем иметь конкретный документ», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что ремонтные работы начались еще в прошлом году, в октябре, когда начался процесс дефектации, определения объема работ и подготовительные работы. Источник подчеркнул, что авианосец выйдет из ремонта гораздо раньше, чем планировалось.

В августе заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Виктор Бурсук заявлял, что ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» начнется в 2018 году и продлится 2,5-3 года.

Перед этим стало известно о том, что «Адмирал Кузнецов» будет отремонтирован без проведения модернизации.