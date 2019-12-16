В ОСК рассказали о состоянии «Адмирала Кузнецова» после пожара

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений в результате пожара, он будет отремонтирован и возвращен в состав ВМФ, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Корабль на плаву. Остойчивость не потерял. Значит, жить будет», – сказал глава ОСК, передает «Интерфакс».

В то же время он заявил, что полноценную оценку состояния корабля «пока дать не представляется возможным». «Я боюсь загадывать, но к детальному разговору по поводу размера ущерба и всего остального выйдем только через пару недель», – добавил он.

Пожар на крейсере произошел в Мурманске 12 декабря. Причиной названа искра от сварки, попавшая в трюм с остатками мазута. Погибли два человека.

Примечательно, что инциденты, включая пожары, не редкость на борту этого корабля. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, пора ли прощаться с «Адмиралом Кузнецовым».

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