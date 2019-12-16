Обозначены сроки оглашения первых результатов расследования по «Адмиралу Кузнецову»

Первые результаты расследования пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» можно будет озвучить через две недели, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Раньше, чем через две недели, мне сказать вам будет нечего», – передает слова Рахманова ТАСС.

Он добавил, что ремонтные работы на крейсере будут возобновлены после того, как специалистам разрешат доступ в пострадавшую при пожаре часть корабля.

Также Рахманов сообщил, что тяжелый авианесущий крейсер не получил критических повреждений в результате пожара, его отремонтируют и вернут в состав ВМФ.

Пожар на крейсере произошел в Мурманске 12 декабря из-за искры от сварки, попавшей в трюм с остатками мазута. Погибли два человека.

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