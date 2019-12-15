США выслали китайских дипломатов за шпионаж

Правительство США, не афишируя, выслало двух дипломатов китайского посольства этой осенью после того, как они отправились на военную базу в Вирджинии, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Утверждается, что это первые китайские дипломаты, заподозренные в шпионаже за последние 30 лет, сообщает New York Times.

Американские чиновники считают, что как минимум один из китайских дипломатов был офицером разведки, который действовал под дипломатическим прикрытием. Об этом заявили сразу шесть источников, знакомых с ситуацией.

Инцидент произошел в сентябре, ни Вашингтон, ни Пекин сведения о нем не обнародовали. В США уверены, что Китай наращивает шпионские усилия в Соединенных Штатах и представляет в этой сфере большую угрозу, чем любая другая страна. В частности, утверждается, что в последние месяцы китайские дипломаты стали чаще появляться без предварительного уведомления на исследовательских или правительственных объектах.

Высылка китайских дипломатов из США произошла впервые с 1987 года, когда Вашингтон изгнал двух сотрудников китайского посольства.

В последнее время отношения между США и Китаем обострились на фоне торговой войны между странами. В пятницу КНР подтвердила достижение консенсуса по первому этапу торговой сделки с США.

При этом США заявили о готовности применить пошлины в случае нарушения Китаем условий торговой сделки.