Китай и США достигли соглашения по торговой сделке

Минкоммерции КНР подтвердило достижение консенсуса по первому этапу торговой сделки с США.

«Китай и США достигли консенсуса по поводу соглашения по торговле на первоначальном этапе», – сообщил замглавы минкоммерции КНР Ван Шоувэнь, передает ТАСС.

Кроме того, США обязались отменить часть дополнительных пошлин на товары из Китая.

Ранее сообщалось, что США достигли договоренностей об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем, однако эти договоренности еще должны быть одобрены президентом Дональдом Трампом.