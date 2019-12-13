США пригрозили Китаю пошлинами

Соединенные Штаты готовы применять пошлины в случае нарушения Китаем условий торговой сделки, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

Он сообщил, что «конкретный механизм реализации» торговой сделки США и Китая будет регулироваться в том числе и секретными документами. Секретность он объяснил тем, что если рынки будут знать заранее, какие действия США и КНР могут спровоцировать штрафные санкции, это вызовет негативные последствия для торгов, передает РИА «Новости».

«В конечном итоге, если мы решим, что КНР нарушила условия соглашений, мы предпримем соответствующие действия», – пообещал представитель администрации.

Представитель Белого дома также заявил, что объем торговли США с Китаем должен увеличиться в ближайшие два года на 200 млрд долларов. Он подчеркнул, что Китай взял на себя «специфические обязательства». «Мы ожидаем, что Китай приобретет сельскохозяйственных товаров на 40-50 млрд долларов в год. В сравнении с показателями 2017 года это существенный рост», – добавил он.

Как сообщил ведущий экономический советник президента США Ларри Кадлоу, первая фаза торговой сделки США-КНР вступит в силу почти сразу. По его словам, переговоры по второй фазе сделки уже де-факто начались.

Ранее минкоммерции КНР подтвердило достижение консенсуса по первому этапу торговой сделки с США.