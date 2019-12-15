Экипаж утонувшего в Севастополе дока пытался спасти его до последнего

Экипаж затонувшего в севастопольской бухте плавучего дока ПД-16 пытался спасти его до последнего, сообщил источник в корабельной сфере.

«Открылось сильное поступление воды, насосы перестали справляться. Экипаж боролся до последнего, были запущены дополнительные генераторы. Но когда [плавдок] стал крениться, когда стала неконтролируемо поступать вода, экипажу был дан приказ сойти на берег», – сообщил собеседник ТАСС.

Источник уточнил, что течи в доке были несколько лет, дно плавдока проржавело, есть проблемы с балластными цистернами.

В воскресенье стало известно, что в севастопольской бухте затонул плавучий док со списанной подлодкой. Позже субмарина всплыла.

Сообщалось, что плавдок и подводную лодку собираются отбуксировать к месту утилизации.

Фотографии дока позже опубликовали в Сети.