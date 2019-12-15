Затонувшая в бухте Севастополя списанная подлодка всплыла

Списанная затонувшая подлодка Черноморского флота Б-380 всплыла на поверхность, сообщил источник в экстренных службах города.

«Сегодня ночью в Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-16, в котором находилась списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380. Лодка всплыла, находится на плаву», – сообщил собеседник ТАСС.

Он добавил, что затопление могло произойти из-за технического состояния дока, использование и ремонт которого были невозможны.

Помощник директора ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны по связям с общественностью и СМИ Сергей Горбачев подтвердил РИА «Новости», что в Южной бухте затонул плавдок ПД-16 вместе с подлодкой Б-380.

Он также отметил, что док не принадлежит ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Док планируется демонтировать.

Док СПД-16 приняли в состав ВМФ в 1941 году, в нем несколько лет простояла подлодка Б-380, ранее носившая название «Горьковский комсомолец».

Ранее сообщалось, что в севастопольской бухте затонул списанный плавучий док со списанной подлодкой.