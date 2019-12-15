Стало известно о затонувшем в Севастополе плавучем доке со списанной подлодкой

В ночь на воскресенье в Севастополе затонули списанный плавучий док со списанной подлодкой, пишут СМИ со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Затонул списанный плавдок. В нем находилась списанная подводная лодка. Структурам Черноморского флота эти объекты на данный момент не принадлежали», – уточнил один из источников ТАСС.

Другой собеседник агентства пояснил, что происшествие случилось в Южной бухте Севастополя в ночь на воскресенье.

Данных о пострадавших в результате ЧП нет, официальных комментариев от Черноморского флота и Минобороны пока не поступало.

В ночь на 30 октября 2018 года затонул плавучий док ПД-50, в котором находился на ремонте авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Причиной затопления стало отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети на берегу в ходе операции по спуску крейсера на воду.