Стало известно, что сделают с затонувшей подлодкой и плавдоком в Севастополе

Затонувшие в бухте Севастополя списанные плавдок и подводную лодку планируют отбуксировать к месту утилизации, сообщили отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

«Плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки, находившийся в нем, выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации. В настоящее время проводятся технические работы для подготовки к буксировке к месту утилизации», – сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Напомним, в севастопольской бухте затонул списанный плавучий док со списанной подлодкой. Позже субмарина всплыла.