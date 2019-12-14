«Гавкающего» украинского политолога выгнали из студии «60 минут»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал украинского политолога Андрея Окару из студии за оскорбительное высказывание о жителях станицы Луганской.

Спор между экспертом и ведущим завязался после того, как Окара назвал «психологически травмированными» жителей станицы Луганской, которые положительно отзываются о России.

Когда ведущий возразил, политолог пожаловался, что ему не дают высказаться. «А если я два слова скажу, начинают гавкать», – передает РИА «Новости» заявление Окары.

Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. «Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте», – заявил он.

После этого эксперт покинул студию.

Скандалы в студии «60 минут» происходят не впервые. Ранее Попов выгнал с телепередачи украинского политолога Вадима Трюхана. После этого ведущий заявил, что его передача – не то место, где можно нести бред, а отрезвить Трюхана должны были еще парламентские выборы.

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