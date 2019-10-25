Украинского политолога выгнали из телестудии на российском ТВ

Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия» Евгений Попов выгнал с телепередачи украинского политолога Вадима Трюхана, сообщила российская телеведущая Ольга Скабеева.

По словам телеведущей, «отрезвить и осадить Трюхана должны были парламентские выборы [на Украине], где за бандеровщину и лично за Трюхана проголосовали 2% харьковчан». «Не отрезвили», – констатировала Скабеева в своем Telegram-канале.

«Вадим 2% в Москве стал забывать, что он в гостях, что он приглашенный эксперт из Украины – ходячая и говорящая красноречивая иллюстрация бардака, в котором вынужден существовать братский народ», – заявила телеведущая.

«Убежденный бандеровец поверил в себя, решил вдруг, что респектабельная передача – это генделик, где можно нести бред, забрызгивая слюной стены», – написала Скабеева.

«Пусть приходит в себя», – заключила телеведущая.

Напомним, в январе телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы на канале «Россия 1» напомнил Трюхану, как Украина «получила пулю в зад».

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