Ведущий «60 минут» высказался об инциденте с выгнанным из студии украинским экспертом

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов заявил, что его передача – не то место, где можно «нести бред», а отрезвить председателя правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана должны были еще парламентские выборы.

Попов написал в Instagram, что «убежденный бандеровец поверил в себя, решил вдруг, что респектабельная передача – это генделик, где можно нести бред, забрызгивая слюной стены».

Он напомнил, что на выборах за Трюхана проголосовало 2% харьковчан. Однако, по его словам, это не отрезвило председателя правления «Европейского движения Украины».

Телеведущий отметил, что украинский эксперт стал забывать, что тот – «ходячая и говорящая красноречивая иллюстрация бардака, в котором вынужден существовать братский народ».

«Пусть приходит в себя», – подытожил Попов.

Напомним, Попов выгнал с телепередачи украинского политолога Вадима Трюхана. До этого, в январе, телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы на канале «Россия 1» напомнил Трюхану, как Украина «получила пулю в зад».

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