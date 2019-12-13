СК начал проверку по отравлению трехлетнего ребенка наркотиками в Москве

Следователи начали проверку из-за отравления трехлетнего ребенка наркотическими веществами в Москве, сообщает столичное ГСУ СК.

«По данным следствия, 11 декабря в одну из столичных больниц поступил трехлетний мальчик. По результатам медицинского обследования в крови ребенка были обнаружены наркотические вещества», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По этим данным, здоровью и жизни малолетнего ребенка ничего не угрожает, следователи проводят проверку условий жизни и воспитания мальчика в семье.

В ноябре СК начал проверку информации об обнаружении в крови двухлетнего мальчика следов наркотиков.