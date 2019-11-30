СК проверит информацию о наркотиках в крови двухлетнего мальчика в Подмосковье

В управлении СК по Московской области сообщили о начале проверки информации об обнаружении в крови двухлетнего мальчика следов наркотиков.

«Следственным отделом по городу Волоколамску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации в интернете об обнаружении в крови двухлетнего мальчика следов наркотического вещества», – сообщается на сайте ведомства.

Там уточнили, что, исходя из данных СМИ, «ребенок проходил лечение в медицинском учреждении, где у него в анализе крови были обнаружены следы наркотического вещества».

«В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в статье», – отметили в СК.

Ранее сообщалось, что трехлетняя россиянка отравилась наркотиками на Ибице.