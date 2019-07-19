Трехлетняя россиянка отравилась наркотиками на Ибице

Отравившуюся наркотиками трехлетнюю девочку из России доставили в больницу на Ибице в критическом состоянии, сообщили местные СМИ.

Как пишет издание Diario de Ibiza, девочка отдыхала на острове с семьей, сейчас она находится в больнице Пальма-де-Майоки в крайне тяжелом состоянии, передает РИА «Новости».

Родители девочки рассказали телеканалу IB3, что ребенок нашел экстази «на полу» дома, в котором остановилась семья. При этом точное количество таблеток они назвать не смогли.

Напомним, ранее двухлетняя девочка была госпитализирована в Пскове после отравления героином.